KEMPS’ WORKERS APPROVE STRIKE AUTHORIZATION VOTE

UNION EMPLOYEES FROM KEMPS MET IN LE MARS LAST FRIDAY AND CONDUCTED A STRIKE AUTHORIZATION VOTE.
ADRIAN MACIAS, SECRETARY AND ORGANIZER FOR TEAMSTERS LOCAL 554, SAYS THE MAJORITY OF THOSE WORKERS AUTHORIZED THE STRIKE VOTE, GIVING LEVERAGE TO THE WORKERS NEGOTIATING COMMITTEE.
MACIAS SAYS THE UNION HAS BEEN IN NEGOTIATIONS WITH KEMPS SINCE MARCH OF THIS YEAR AND LAST WEEK THE COMPANY CAME BACK WITH WHAT HE TERMED A “DISRESPECTFUL OFFER.”
HE SAYS THE UNION IS GIVING THE COMPANY AN ULTIMATUM TO RESPOND BY WEDNESDAY OF THIS WEEK WITH A NEW PROPOSAL:
MACIAS SAYS THAT THE STRIKE AUTHORIZATION VOTE IS A UNION PROCEDURE TO GET WORKER INPUT AND AT THIS TIME A STRIKE HAS NOT BEEN SCHEDULED:
LAST WEEK TEAMSTERS LOCAL 554 SENT A NOTICE TO ALL KEMPS UNION EMPLOYEES AT THEIR LE MARS, CLEAR LAKE, ALTOONA, AND OMAHA LOCATIONS OF THE THREE MEETINGS THAT WERE HELD FRIDAY AT THE HOLIDAY INN EXPRESS IN LE MARS.
Photo by KLEM