MIRACLE RIDERS CELEBRATE RETURN HOME

THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS RETURNED HOME TO SIOUX CITY SATURDAY AFTERNOON, COMPLETING THEIR ROUND TRIP RIDE TO NOVA SCOTIA TO RAISE MONEY FOR THE CHILDREN’S MIRACLE NETWORK OF UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S.
LEAD RIDER MATT THOMPSON SAYS THE 10TH MIRACLE RIDE WASN’T THE LONGEST THE GROUP HAS MADE TO RAISE FUNDS FOR CMN, BUT THE NEARLY TWO WEEK MOTORCYCLE RIDE WAS FULFILLING TO PROVIDE PEDIATRIC CARDIAC AND VENTILATION EQUIPMENT FOR THE ST. LUKE’S AMBULANCE:
THOMPSON SAYS THE SEVEN RIDERS MET A LOT OF PEOPLE ON THE RIDE, AND BROUGHT SOME TOYS ALONG TO GIVE TO CHILDREN THEY MET ON THEIR JOURNEY:
THE RIDERS RAISED MORE MONEY THIS YEAR FOR CMN THAN EVER BEFORE, BUT HAD AN AMBITIOUS GOAL AND HOPE TO RECEIVE A FEW MORE DONATIONS:
YOU CAN STILL SUPPORT THEIR EFFORT BY GOING ONLINE TO MIRACLERIDERS-DOT-COM OR GO TO THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS FACEBOOK PAGE.