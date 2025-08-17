IOWA STATE FAIR CONCERTS DRAW RECORD NUMBERS

THE 2025 IOWA STATE FAIR GRANDSTAND CONCERTS SET A TOTAL ATTENDANCE RECORD THIS YEAR.
THE PRELIMINARY FINAL NUMBERS FOR THIS YEAR ARE 131,616 CONCERTGOERS, TOPPING THE OLD RECORD OF 128,504 SET IN 2019.
THIS YEAR’S FIGURES STARTED WITH STANDING ROOM ONLY AT THE FORREST FRANK CONCERT WITH 15,804 PEOPLE.
MEGAN MORONEY WITH KAMERON MARLOWE DREW THE BIGGEST CROWD, 16,371 ON AUGUST 9TH.
CONCERTS BY PITBULL AND T-PAIN ALSO EXCEEDED 16,000 WHILE DEF LEPPARD DREW OVER 14,700, RASCAL FLATTS AND NEAL MCCOY COMBINED FOR OVER 13,300 AND HANK WILLIAMS JR. DREW OVER 11,000 FANS.