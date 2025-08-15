MIRACLE RIDERS RETURN HOME SATURDAY

THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS ARE GETTING CLOSER TO HOME ON THEIR RIDE BACK FROM NOVA SCOTIA.
THE 10TH ANNUAL MIRACLE RIDE TO RAISE MONEY BENEFITING SIOUX CITY’S UNITYPOINT HEALTH CHILDREN’S MIRACLE NETWORK IS SCHEDULED TO END WITH THEIR RETURN TO SIOUX CITY ON SATURDAY.
THE MOTORCYCLE RIDERS ROLLED THROUGH NORTHERN MICHIGAN THURSDAY AND HEADED FOR GREEN BAY WISCONSIN ON FRIDAY AS THEY RETURN FROM EASTERN CANADA.
THE MIRACLE RIDERS ARE RAISING MONEY TO PROVIDE PEDIATRIC CARDIAC AND VENTILATION EQUIPMENT FOR THE UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S AMBULANCE.
THEIR WELCOME HOME WILL TAKE PLACE AT ROOSTER’S HARLEY DAVIDSON ON LEWIS BOULEVARD AROUND 3:30 PM ON SATURDAY.
YOU CAN STILL SUPPORT THEIR EFFORT BY GOING ONLINE TO MIRACLERIDERS-DOT-COM.
Photo courtesy Miracle Riders /Facebook