FEENSTRA WILL MAKE ANNOUNCEMENT ON GOVERNOR RUN NEXT MONTH

IOWA REPUBLICAN CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS HE’LL MAKE AN ANNOUNCEMENT IN SEPTEMBER ABOUT MOVING HIS EXPLORATORY CAMPAIGN FOR GOVERNOR TO THE NEXT LEVEL.
GOVERNOR KIM REYNOLDS ANNOUNCED IN APRIL THAT SHE WOULD NOT RUN FOR RE-ELECTION.
IN MAY FEENSTRA FORMED A CAMPAIGN COMMITTEE TO EXPLORE A RUN FOR GOVERNOR AND QUICKLY RAISED OVER A MILLION DOLLARS.
IN JUNE, HE ANNOUNCED A TEAM OF FUNDRAISERS, BUT HAS NOT HELD A PUBLIC EVENT TO LAY OUT HIS AGENDA. FEENSTRA HAS RUN CAMPAIGN ADS INTRODUCING HIMSELF ACROSS THE ENTIRE STATE, NOT JUST THE FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT THAT HE’S REPRESENTED SINCE 2021.
HE SPOKE BRIEFLY WITH REPORTERS AT THE IOWA STATE FAIR FRIDAY AND DESCRIBED HIMSELF AS AN IOWA KID WHO WANTS TO GIVE BACK TO HIS HOME STATE:
FEENSTRA SPENT PART OF FRIDAY AT THE STATE FAIR FLIPPING CHOPS AT THE IOWA PORK PRODUCERS GRILL:
FEENSTRA WENT TO THE DEF LEOPARD CONCERT AT THE STATE FAIR THURSDAY NIGHT AND JOKED WITH REPORTERS ABOUT THE MULLET HE HAD IN THE 1980S DURING THE HEIGHT OF THE HEAVY METAL BAND’S POPULARITY.
