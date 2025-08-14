SIOUXLAND UNITED WAY BEGINS 2025-26 CAMPAIGN

THE UNITED WAY OF SIOUXLAND LAUNCHED ITS 2025-26 ANNUAL CAMPAIGN WITH A BREAKFAST GATHERING RALLY AND TRAINING SESSION AT THE DOWNTOWN RE/MAX CENTRE.
NOLAN LUBARSKI OF CNOS IS CO-CHAIRING THIS YEAR’S FUNDRAISING CAMPAIGN TO SUPPORT LOCAL NON-PROFIT PROGRAMS SERVED BY THE UNITED WAY:
JILL SITZMANN AND SARAH ROHL OF CNOS ARE THE OTHER CO-CHAIRS.
LUBARSKI SAYS EVERYONE AT CNOS IS ON BOARD TO HELP MAKE THIS A SUCCESSFUL CAMPAIGN;
UNITED WAY OF SIOUXLAND PRESIDENT HEATHER HENNINGS SAYS SEVERAL LOCAL AGENCIES ARE SUPPORTED BY THE FUNDING NEEDED AT A TIME WHERE FEDERAL AND STATE SUPPORT ARE NO LONGER OR LESS AVAILABLE: :
THE THEME THIS YEAR IS “ONE STORY AT A TIME.”
HENNINGS SAYS LOCAL MENTAL HEALTH, CHILD CARE, AND ADDICTION PROGRAMS ARE SOME OF THE AREAS THAT WILL RECEIVE FUNDING:
HENNINGS SAYS THERE IS NO SPECIFIC NUMBER SET AS A FUNDRAISING GOAL THIS YEAR, BUT SAYS THEY RAISE AROUND THREE MILLION DOLLARS EACH YEAR TO SUPPORT THEIR LOCAL COMMUNITY PROGRAMS.