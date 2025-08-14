LEWIS & CLARK CAMP REENACTMENT SET FOR RIVERFRONT

THIS WEEKEND A LIVING-HISTORY ENCAMPMENT WILL TAKE PLACE ON THE SIOUX CITY RIVERFRONT ALONG LARSEN PARK ROAD NEAR THE PUBLIC MUSEUM’S SGT. FLOYD RIVERBOAT WELCOME CENTER.
MUSEUM EDUCATION COORDINATOR THERESA WEAVER SAYS IT’S THE ANNUAL COMMEMORATION OF THE 1804 LEWIS AND CLARK EXPEDITION’S STAY ALONG THE MISSOURI RIVER IN WHAT WOULD LATER BECOME SIOUX CITY:
WEAVER SAYS THE ENCAMPMENT WILL FEATURE AUTHENTIC TENTS, CAMP EQUIPMENT, UNIFORMS, AND PERIOD FIREARMS, PLUS HISTORICAL RE-ENACTORS FROM THE LOCAL SERGEANT FLOYD HONOR GUARD:
SHE SAYS THERE ARE A VARIETY OF DEMONSTRATIONS AND FUN ACTIVITIES TAKING PLACE:
A HIGHLIGHT OF THE WEEKEND IS THE SERGEANT FLOYD BURIAL RE-ENACTMENT CEREMONY, TAKING PLACE SATURDAY AT 6 P.M. AT THE FLOYD MONUMENT:
GUESTS ARE ENCOURAGED TO BRING LAWN CHAIRS FOR THIS MOVING TRIBUTE AT THE MONUMENT ON HIGHWAY 75 NEAR GLENN AVENUE.
THE ENCAMPMENT RUNS SATURDAY 10AM-4PM AND SUNDAY FROM 10AM UNTIL 3 PM.
ALL EVENTS ARE FREE.