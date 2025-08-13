ERNST NOT READY TO ANNOUNCE RE-ELECTION PLANS YET

IOWA SENATOR JONI ERNST IS GIVING FIRM SIGNALS THAT SHE’S RUNNING FOR RE-ELECTION IN 2026.
ERNST SPOKE THIS WEEK TO THE WESTSIDE CONSERVATIVE BREAKFAST CLUB IN URBANDALE AND MENTIONED THE FIVE DEMOCRATS WHO’VE LAUNCHED CAMPAIGNS FOR THE U.S. SENATE.
THREE OF THE FIVE DEMOCRATS WHO’VE LAUNCHED CAMPAIGNS FOR THE U.S. SENATE ARE CURRENTLY MEMBERS OF THE IOWA LEGISLATURE.
ERNST SAYS 2026 WILL BE A BIG ELECTION YEAR FOR IOWA REPUBLICANS.
ERNST STILL HAS NOT OFFICIALLY ANNOUNCED SHE IS RUNNING FOR A NEW TERM, BUT SAYS SHE WILL MAKE AN ANNOUNCEMENT IN A FEW WEEKS.