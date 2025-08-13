BODY RECOVERED FROM MISSOURI RIVER NEAR MACY

THURSTON COUNTY AUTHORITIES SAY A BODY HAS BEEN RECOVERED FROM THE MISSOURI RIVER.
THE COUNTY SHERIFF SAYS THE BODY WAS DISCOVERED AROUND 5PM ON SUNDAY, AUGUST 10TH IN THE RIVER SOUTH OF MACY BUT NORTH OF DECATUR NEBRASKA.
THE UNIDENTIFIED VICTIM IS A WHITE MALE IN HIS MID 20’S TO MID-30’S WITH A NECK TATTOO BEHIND AN EAR AND HAIR PULLED BACK IN A RED PONY TAIL HOLDER.
THE DOUGLAS COUNTY CORONER’S OFFICE IS ASSISTING WITH AN AUTOPSY.
THE SHERIFF SAYS THEY BELIEVE THEY HAVE IDENTIFIED THE SUBJECT AND HAVE BEEN IN CONTACT WITH NEXT OF KIN.
THE SHERIFF SAYS THERE IS NO EVIDENCE OF FOUL PLAY IN THE DEATH.