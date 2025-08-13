BERENSTEIN HOPES TO RETURN TO CITY COUNCIL & PUBLIC SERVICE

FORMER SIOUX CITY MAYOR CRAIG BERENSTEIN SAYS HE IS RUNNING FOR THE CITY COUNCIL AGAIN BECAUSE HE WANTS TO CONTINUE TO SERVE THE PEOPLE OF SIOUX CITY.
BERENSTEIN SERVED TWO NON-CONSECUTIVE TERMS AS MAYOR, FROM 2002-04 AND 2006-08, BEFORE HE ELECTED TO NOT RUN FOR REELECTION BECAUSE OF A PRIVATE OPPORTUNITY OUTSIDE OF CITY GOVERNMENT:
BERENSTEIN SAYS SAYS SIOUX CITY FACES BUDGET CHALLENGES BECAUSE OF CHANGES IN STATE AND FEDERAL FUNDING SUPPORT, AND SAYS THE CITY NEED TO FIND WAYS TO COUNTER THAT TREND:
HE SAYS HE RECEIVED A LOT OF HELP FROM CITY LEADERS IN DEALING WITH BUDGETS AND ISSUES WHEN HE FIRST RAN FOR OFFICE IN 1999.
BERENSTEIN HAS STAYED INVOLVED IN THE COMMUNITY SINCE LEAVING OFFICE AFTER 2007, AND IS CONFIDENT HE CAN DEAL WITH THOSE ISSUES TODAY:
BERENSTEIN HAS SERVED ON A NUMBER OF LOCAL BOARDS, INCLUDING AS CHAIRMAN OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE UNITYPOINT ST. LUKE’S BOARD OF DIRECTORS, AS WELL AS CO-CHAIRING THE CONE PARK PROJECT.