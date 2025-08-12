TUREK ANNOUNCES RUN FOR IOWA U.S. SENATE SEAT

THERE’S ANOTHER CANDIDATE WHO HAS ANNOUNCED A RUN FOR THE U.S. SENATE SEAT CURRENTLY HELD BY REPUBLICAN JONI ERNST.
TWO-TIME PARALYMPIC GOLD MEDALIST AND IOWA STATE REPRESENTATIVE JOSH TUREK WILL RUN FOR THE UNITED STATES SENATE.
IN 2021, TUREK, A DEMOCRAT, RAN TO REPRESENT HIS HOMETOWN OF COUNCIL BLUFFS IN THE STATE LEGISLATURE.
HE RELEASED A STATEMENT SAYING IN PART “I LOVE THIS COUNTRY AND I LOVE IOWA,” “BUT RIGHT NOW, FAMILIES IN IOWA ARE STRUGGLING. WE HAVE TO BRING DOWN COSTS, THE COST OF HEALTH CARE, HOUSING, PRESCRIPTION DRUGS, AND THE COST OF DOING BUSINESS FOR FARMERS AND SMALL BUSINESSES.