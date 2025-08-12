SOUTH DAKOTA LOTTERY JACKPOT CLAIMED

A SOUTH DAKOTA LOTTERY PLAYER HAS CLAIMED THEIR LOTTO AMERICA JACKPOT PRIZE.
THE UNIDENTIFIED PLAYER, WHO WON THE PRIZE ON AUGUST. 6TH BECAME SOUTH DAKOTA’S FIRST MULTI-STATE JACKPOT WINNER SINCE 2018.
THE PLAYER CHOSE THE CASH OPTION OF THE $4,010,000 JACKPOT, WHICH RESULTED IN A ONE-TIME PAYMENT OF $1,822,001.
APPLICABLE FEDERAL INCOME TAXES WERE ALSO WITHHELD.
THE WINNING TICKET WAS PURCHASED AT FREEDOM VALU CENTER IN VERMILLION.
THE RETAILER WILL RECEIVE A $10,000 INCENTIVE FOR SELLING THE WINNING TICKET.
THE JACKPOT WIN MARKS SOUTH DAKOTA’S FIRST UNDER LOTTO AMERICA’S CURRENT FORMAT, WHICH WAS LAUNCHED IN 2017.