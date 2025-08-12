RECENT RAIN HELPS AND HAMPERS IOWA CROP PROGRESS

IOWA AG SECRETARY MIKE NAIG SAYS MOST OF THE STATE’S CROPS SURVIVED THE RECENT DERECHO AND OTHER STORMS.
GOODCROP1 OC………LAST YEAR” :16
NAIG SAYS THEY ARE STILL TRYING TO DETERMINE THE EXTENT OF THE CROP DAMAGE.
GOODCROP2 OC……..THE STATE” :05
HE SAYS THE STORMS ARE THE BIGGEST WILD CARD IN FARMING.
GOODCROP3 OC………OVER IT” :08
NAIG SAYS AFTER FIVE YEARS OF DROUGHT IT IS HAS BEEN GOOD TO SEE TIMELY RAINS THIS YEAR FOR THE GROWING SEASON. (FROM RADIO IOWA)
THE WEEKLY IOWA CROP REPORT FROM THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE STATES THAT HEAVY PRECIPITATION IN THE WESTERN THIRD OF THE STATE, LIMITED PRODUCERS TO ABOUT FOUR AND A HALF DAYS SUITABLE FOR FIELDWORK DURING THE PAST WEEK.
BECAUSE OF THAT RAIN, NO TOPSOIL MOISTURE IN THE STATE RATED 0 PERCENT VERY SHORT, WITH 2 PERCENT SHORT, 68 PERCENT ADEQUATE AND 30 PERCENT SURPLUS.
SUBSOIL MOISTURE CONDITION RATED 0 PERCENT VERY SHORT, 3 PERCENT SHORT, 71 PERCENT ADEQUATE AND 26 PERCENT SURPLUS.
NINETY-SIX PERCENT OF IOWA’S CORN HAS REACHED THE SILKING STAGE AND FIFTEEN PERCENT OF THE CORN CROP WAS DENTED.
CORN CONDITION RATED JUST 1 PERCENT VERY POOR, 2 PERCENT POOR, 11 PERCENT FAIR, 57 PERCENT GOOD AND 29 PERCENT EXCELLENT.
SOYBEANS BLOOMING REACHED 93 PERCENT WITH SEVENTY-FIVE PERCENT OF SOYBEANS SETTING PODS, 2 DAYS AHEAD OF LAST YEAR, BUT 3 DAYS BEHIND NORMAL.
SOYBEAN CONDITION RATED 1 PERCENT VERY POOR, 2 PERCENT POOR, 16 PERCENT FAIR, 60 PERCENT GOOD AND 21 PERCENT EXCELLENT.
EIGHTY-THREE PERCENT OF THE OAT CROP HAS BEEN HARVESTED FOR GRAIN, 1 WEEK BEHIND LAST YEAR.
THE SECOND CUTTING OF ALFALFA HAY NEARED COMPLETION WHILE 50 PERCENT OF THE THIRD CUTTING HAS BEEN COMPLETED.
HAY CONDITION RATED 85 PERCENT GOOD TO EXCELLENT.
KSCJ file photo