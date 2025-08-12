NEW SIOUX CITY PUBLIC SCHOOL TEACHERS PREPARE FOR CLASSES

A NEW SCHOOL YEAR IS GETTING CLOSER TO START FOR SIOUX CITY’S PUBLIC SCHOOLS, AND THE DISTRICT’S NEWEST TEACHERS GATHERED AT THE ADMINISTRATION BUILDING TUESDAY FOR LUNCH AND A TRAINING SESSION.
BARB CASKEY, THE DISTRICT’S HUMAN RESOURCES DIRECTOR, SAYS THERE ARE A LOT OF NEW EDUCATORS THIS YEAR:
CASKEY AND THE NEW TEACHERS HAD A LOT OF TOPICS TO COVER IN THE ORIENTATION:
THE NEW TEACHERS ARE ALSO SETTING UP THEIR CLASSROOMS IN THEIR RESPECTIVE BUILDINGS THIS WEEK.
ANDREW MARKOWSKY ATTENDED LOCAL SCHOOLS GROWING UP IN SIOUX CITY, GRADUATED FROM EAST HIGH IN 2022, AND IS NOW PREPARING FOR HIS FIRST YEAR AS A KINDERGARTEN TEACHER AT BRYANT ELEMENTARY:
BRYANT DUTCHER WAS A STUDENT TEACHER AT EAST HIGH, AND WILL NOW BE A PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH TEACHER AT ALL THREE CITY PUBLIC HIGH SCHOOLS AFTER GRADUATING FROM BUENA VISTA IN STORM LAKE.
DUTCHER IS GOING TO START A NEW ATHLETIC PROGRAM THIS YEAR:
THE DISTRICT STILL HAS SOME TEACHING VACANCIES TO FILL, AND APPLICATIONS ARE STILL BEING ACCEPTED FOR THOSE OPENINGS.