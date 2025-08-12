Home Sports Horse Racing Returns To Atokad Park

Horse Racing Returns To Atokad Park

Woody Gottburg
Live horse racing takes place at Atokad Downs in South Sioux City, NE Sunday, June 4, 2023 as Ho Chunk Inc and Nebraska Horsemen's Benevolent and Protective Assoc. team up to offer three races along with some family friendly entertainment. The races were each a furlough long with four entires each. (photo by Jerry L Mennenga©)

FOR THE TENTH CONSECUTIVE YEAR, HO-CHUNK, INC. WILL BE HOSTING LIVE HORSE RACING AT THE ALL-NEW ATOKAD RACETRACK IN SOUTH SIOUX CITY.

THE SANCTIONED RACES WILL BE HELD THIS SATURDAY ON A NEW 5/8TH OF A MILE TRACK.

ATOKAD WILL HOST FOUR THOROUGHBRED RACES WITH ONE FEATURING NEBRASKA-BRED HORSES

IN ADDITION TO LIVE RACING, THERE WILL BE GIVEAWAYS AND FAMILY-FRIENDLY ACTIVITIES, INCLUDING TRADITIONAL WINNEBAGO DANCERS, A HAT CONTEST, AND A STICK PONY RACE.

THE RACES ARE FREE FOR ALL AGES TO ATTEND.

GUESTS OVER AGE 21 WILL BE ABLE TO WAGER ON THE HORSE RACES.

THERE WILL BE A VARIETY OF FOOD AND BEVERAGES FROM LOCAL VENDORS AVAILABLE.

ATOKAD IS AT 4500 G STREET IN SOUTH SIOUX CITY WITH POST TIME FOR THE FIRST RACE AT 1:00PM AND GATES OPENING AT NOON.

 

