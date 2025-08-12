Horse Racing Returns To Atokad Park

FOR THE TENTH CONSECUTIVE YEAR, HO-CHUNK, INC. WILL BE HOSTING LIVE HORSE RACING AT THE ALL-NEW ATOKAD RACETRACK IN SOUTH SIOUX CITY.
THE SANCTIONED RACES WILL BE HELD THIS SATURDAY ON A NEW 5/8TH OF A MILE TRACK.
ATOKAD WILL HOST FOUR THOROUGHBRED RACES WITH ONE FEATURING NEBRASKA-BRED HORSES
IN ADDITION TO LIVE RACING, THERE WILL BE GIVEAWAYS AND FAMILY-FRIENDLY ACTIVITIES, INCLUDING TRADITIONAL WINNEBAGO DANCERS, A HAT CONTEST, AND A STICK PONY RACE.
THE RACES ARE FREE FOR ALL AGES TO ATTEND.
GUESTS OVER AGE 21 WILL BE ABLE TO WAGER ON THE HORSE RACES.
THERE WILL BE A VARIETY OF FOOD AND BEVERAGES FROM LOCAL VENDORS AVAILABLE.
ATOKAD IS AT 4500 G STREET IN SOUTH SIOUX CITY WITH POST TIME FOR THE FIRST RACE AT 1:00PM AND GATES OPENING AT NOON.