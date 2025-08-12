BODY OF MISSING NEW JERSEY MAN IDENTIFIED

A BODY RECOVERED FROM THE MISSOURI RIVER NEAR THE SIOUX CITY BOAT RAMP ON AUGUST 8TH HAS BEEN POSITIVELY IDENTIFIED AS 47-YEAR-OLD AKSHAY ARORA OF HILLSBOROUGH, NEW JERSEY.
THE RECOVERY FOLLOWED AN ONGOING SEARCH ON AUGUST 6TH, AFTER SIOUX CITY POLICE WERE NOTIFIED OF A MISSING 47-YEAR-OLD MALE WHO HAD NOT BEEN SEEN OR HEARD FROM SINCE 5:00 A.M. THAT DAY.
THE INDIVIDUAL WAS REPORTED MISSING BY COLLEAGUES AFTER FAILING TO APPEAR FOR A SCHEDULED FLIGHT.
AUTHORITIES LOCATED A VEHICLE RENTED BY THE MISSING MAN SUBMERGED IN THE MISSOURI RIVER ON AUGUST 6, WHICH WAS RETRIEVED AT 9:30 P.M. THAT EVENING.
NO BODY WAS FOUND INSIDE THE VEHICLE AT THAT TIME, PROMPTING CONTINUED SEARCH EFFORTS ALONG THE RIVER.
ARORA’S BODY WAS TRANSPORTED TO THE IOWA MEDICAL EXAMINERS OFFICE TO DETERMINE THE CAUSE OF DEATH.
PRELIMINARY INVESTIGATIONS SHOW NO IMMEDIATE EVIDENCE OF TRAUMA OR FOUL PLAY.