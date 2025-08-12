BERENSTEIN SEEKS CITY COUNCIL SEAT

THE FORMER MAYOR OF SIOUX CITY HAS FILED PAPERS TO RUN FOR THE CITY COUNCIL AGAIN.
CRAIG BERENSTEIN TURNED IN HIS PAPERS TO THE CITY CLERK ON MONDAY.
BERENSTEIN SERVED TWO TERMS AS MAYOR, FROM 2002-04 AND 2006-08, BEFORE HE ELECTED NOT TO RUN FOR REELECTION.
HE LATER CO-CHAIRED THE COMMITTEE TO CREATE CONE PARK AND HAS ALSO SERVED AS CHAIRMAN OF THE SIOUXLAND CHAMBER BOARD OF DIRECTORS AND HAS BEEN EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FIRST TEE YOUTH GOLF PROGRAM.
IN ALL, THREE OF THE FIVE CITY COUNCIL SEATS ARE UP FOR ELECTION THIS NOVEMBER.
MAYOR PRO-TEM DAN MOORE AND COUNCIL MEMBERS MATTHEW O’KANE AND ALEX WATTERS HAVE NOT YET ANNOUNCED IF THEY WILL SEEK REELECTION.
THE DEADLINE TO FILE IS AUGUST 18 AT 5 P.M., AND PAPERWORK IS AVAILABLE AT THE CITY CLERK’S OFFICE IN CITY HALL.