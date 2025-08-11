TRUCK ACCIDENT CLOSES DAKOTA COUNTY INTERCHANGE

A TRUCK ROLLOVER SHUT DOWN A MAJOR ROADWAY FOR A FEW HOURS ON MONDAY IN SOUTH SIOUX CITY.
SHORTLY AFTER 7 AM THE SOUTH SIOUX FIRE DEPARTMENT PROVIDED MUTUAL AID FOR THE ACCIDENT INVOLVING A COMMERCIAL VEHICLE ON THE NORTHBOUND OFF-RAMP OF HIGHWAY 77 TO WESTBOUND HIGHWAY 20.
RESPONDING CREWS FOUND A COMMERCIAL AGRICULTURAL AIRCRAFT SUPPORT VEHICLE HAD ROLLED OVER OFF THE RAMP.
THE DRIVER WAS ASSISTED OUT OF THE VEHICLE BY A DAKOTA COUNTY SHERIFF’S DEPUTY.
THAT DRIVER SUSTAINED SERIOUS BUT NON-LIFE-THREATENING INJURIES AND WAS TRANSPORTED TO MERCYONE MEDICAL CENTER.
THE TRUCK WAS CARRYING HAZARDOUS MATERIALS, INCLUDING APPROXIMATELY 500 GALLONS OF AVIATION FUEL IN A MOUNTED TANK AND MULTIPLE BOXES OF AGRICULTURAL PESTICIDE.
THE VEHICLE’S DIESEL FUEL TANK ALSO RUPTURED, RESULTING IN A DIESEL SPILL AT THE SCENE.
THE DAKOTA COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT COORDINATOR AND SIOUX CITY FIRE RESCUE’S HAZMAT TEAM RESPONDED AND CREWS ESTABLISHED A SAFETY PERIMETER TO ISOLATE THE AREA, HALTING ALL TRAFFIC TO NORTHBOUND HWY 77 WHILE HAZARD MITIGATION WAS UNDERWAY.
THE AVIATION FUEL TANK REMAINED INTACT AND DID NOT LEAK.
THE NEBRASKA STATE PATROL IS INVESTIGATING THE CAUSE OF THE CRASH.
UPDATED 8/11/25 5:45PM
Photos from Nebraska 5-1-1