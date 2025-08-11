SC POLICE ASK DRIVERS TO STOP GIVING MONEY TO PANHANDLERS

SIOUX CITY POLICE ARE AGAIN ASKING LOCAL DRIVERS TO STOP GIVING MONEY DIRECTLY TO PANHANDLERS AT LOCAL INTERSECTIONS.
THIS COMES AFTER THE ARREST OF A SUSPECT POLICE ARE VERY FAMILIAR WITH ON MONDAY WHO HAS FREQUENTLY BEEN JAILED IN THE PAST FOR BLOCKING TRAFFIC, THREATENING PEOPLE WHO REFUSE TO GIVE MONEY TO HIM AND EVEN PULLED A FAKE GUN IN THE PAST WHEN THEY REFUSED.
SGT. TOM GILL SAYS POLICE CAN ARREST SOMEONE WHO GOES TO THAT EXTREME WHILE BEGGING FOR MONEY:
PANHANDLE1 OC……IS STILL ILLEGAL. :27
SGT. GILL SAYS THERE ARE PLENTY OF LOCAL ORGANIZATIONS YOU MAY DONATE DIRECTLY TO IF YOU WANT TO HELP THE HOMELESS:
PANHANDLE2 OC….PEOPLE GIVE THEM MONEY. :20
ON MONDAY, 35-YEAR-OLD LONZO THOMAS WAS ARRESTED AND CHARGED WITH PEDESTRIAN STANDING IN THE MEDIAN OF A 25 MPH OR FASTER SPEED ZONE AND LITTERING, BECAUSE HE WAS THROWING TRASH OVER THE RAILING THAT WAS LANDING ON PASSING TRAFFIC BELOW ON INTERSTATE 29.
THOMAS HAS BEEN ARRESTED NUMEROUS TIMES BEFORE BY CITY POLICE:
PANHANDLE3 OC………ALMOST DAILY. :29
AND SGT GILL SAYS NOT EVERYONE WHO IS BEGGING FOR MONEY IS HOMELESS, SOME ARE JUST TAKING YOUR MONEY BECAUSE IT’S LESS EFFORT THAN ACTUAL WORK:
PANHANDLE4 OC……THESE FOLKS MONEY. :12
HE SAYS IF YOU ARE HOLDING UP TRAFFIC TO GIVE A PANHANDLER YOUR MONEY, YOU MAY BE CAUSING MORE PROBLEMS BY DELAYING OTHER DRIVERS AND CREATING ANOTHER TRAFFIC HAZARD.
KSCJ file photo