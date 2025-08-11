CDC ADVISES WEST NILE RISK IS CURRENTLY HIGH

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH AND OTHER AREA HEALTH AGENCIES HAVE ISSUED AN ADVISORY THAT THE RISK FOR WEST NILE VIRUS IS CURRENTLY HIGH.
THE CENTERS FOR DISEASE CONTROL SAY THE DISEASE IS COMMONLY SPREAD THROUGH THE BITE OF INFECTED MOSQUITOES.
SYMPTOMS INCLUDE FEVER, HEADACHE, BODY ACHES, A RASH, AND VOMITING AND DIARRHEA.
THERE ARE NO VACCINES TO PREVENT OR MEDICINES TO TREAT WEST NILE IN PEOPLE
THE BEST WAY TO PREVENT IT IS TO USE INSECT REPELLENT WHEN OUTDOORS, SPRAYING YOUR GEAR AND CLOTHING TOO, AND TO WEAR LONG SLEEVED SHIRTS AND LONG PANTS,