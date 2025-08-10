STURGIS RIDERS HEAD FOR HOME

THOUSANDS OF MOTORCYCLE RIDERS HEADED HOME FROM SOUTH DAKOTA AS THE 85TH ANNUAL STURGIS MOTORCYCLE RALLY WRAPPED UP SUNDAY.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS ATTENDEES WERE BETTER BEHAVED OVERALL THIS YEAR, WITH 36 FEWER D-U-I ARRESTS 59 FEWER FELONY DRUG ARRESTS AND 15 FEWER MISDEMEANOR DRUG ARRESTS.
DRIVERS AND RIDERS DIDN’T FARE AS WELL ON THE ROADS THOUGH.
THERE WERE 66 INJURY RELATED ACCIDENTS, 31 MORE THAN THE PREVIOUS YEAR, AND 4 FATALITIES, ONE MORE THAN IN 2024.
1524 TRAFFIC CITATIONS WERE ISSUED, ABOUT 70 MORE THAN A YEAR AGO, AND 4959 WARNINGS WERE GIVEN, 514 MORE THAN LAST YEAR.