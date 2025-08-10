PURSUIT SUSPECT’S BOND SET AT $230,000

BOND IS NOW SET AT $230-THOUSAND DOLLARS FOR THE SUSPECT CHARGED WITH A DOZEN FELONY COUNTS IN A FRIDAY NIGHT PURSUIT WHERE SHOTS WERE FIRED AT PURSUING OFFICERS.
38 YEAR OLD DANIEL RYAN WENZEL OF SIOUX CITY IS CHARGED WITH TWO COUNTS OF ATTEMPTED MURDER OF A PEACE OFFICER, ELUDING, AND NINE OTHER WEAPONS AND DRUG CHARGES.
SHORTLY AFTER 6PM FRIDAY, DAKOTA COUNTY DEPUTIES ATTEMPTED TO STOP THE DRIVER OF A BUICK CENTURY BEARING STOLEN IOWA LICENSE PLATES.
A PURSUIT ENSUED, CROSSING INTO SIOUX CITY WITH THE DEFENDANT SPEEDING IN THE SINGING HILLS AREA AND EVENTUALLY ONTO LEWIS BLVD WHERE THE DRIVER TRAVELING 100 MPH IN A 45 MPH ZONE.
WHILE ELUDING, THE DEFENDANT FIRED TWO ROUNDS AT OFFICERS IN THE 2500 BLOCK OF SINGING HILLS BLVD AND AN ADDITIONAL THREE ROUNDS IN BETWEEN THE 300 HUNDRED AND 500 BLOCK OF LEWIS BLVD.
OFFICERS PERFORMED A PIT MANEUVER ON THE DEFENDANT’S VEHICLE, WHERE THE DRIVER EXITED AND FLED ON FOOT.
ARREST DOCUMENTS STATE WENZEL STRUCK AN OFFICER IN THE FACE AND RESISTED HANDCUFFING BY KICKING AND PUNCHING OTHER OFFICERS.
WHEN HE WAS PLACED INTO CUSTODY IN THE BACK OF A SQUAD CAR, ARREST DOCUMENTS SAY HE KICKED OUT TWO REAR WINDOWS, BENT THE FRAMING, DAMAGED THE CENTER DIVIDER, AND KICKED OFF THE REAR SEAT CAMERA RESULTING IN OVER $1,600.00 IN DAMAGE.
OFFICERS SEARCHED HIS VEHICLE AND LOCATED A FIREARM WITH A LIVE ROUND IN THE CHAMBER AND SOME LIVE ROUNDS IN THE MAGAZINE.
THEY ALSO FOUND A PILL BOTTLE, BAGS AND A SCALE THAT TESTED POSITIVE FOR METH, COCAINE, AND MARIJUANA.
WENZEL WAS ALSO WANTED ON OTHER OUTSTANDING FELONY WARRANTS.