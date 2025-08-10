LANE CLOSURE ON I-29 NEAR SD BORDER BEGINS MONDAY

A REMINDER THAT A LANE CLOSURE ON SOUTHBOUND I-29 NEAR THE SOUTH DAKOTA BORDER BEGINS MONDAY MORNING.
CREWS FROM THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WILL CLOSE THE RIGHT LANE OF SOUTHBOUND I-29 TO REPAIR FLOOD DAMAGE TO THE HIGHWAY AND ADJACENT BIKE TRAIL LEADING TO RIVERSIDE PARK.
THE TRAIL HAS BEEN CLOSED SINCE LAST YEAR’S FLOODING FOR SAFETY BECAUSE THE RIVERBANK HAS NOT BEEN FULLY REPAIRED.
PERMANENT REPAIRS WILL INCLUDE STABILIZING THE INTERSTATE FOUNDATIONS AND RIVERBANK ALONG THE BIG SIOUX RIVER, REPAVING THE BIKE TRAIL, AND INSTALLING A FENCE.
THE PROJECT IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN TWO MONTHS.