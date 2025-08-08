WANTED SUSPECT ARRESTED AFTER PURSUIT & SHOTS FIRED AT LOCAL OFFICERS

A SUSPECT WANTED FOR MULTIPLE OUTSTANDING FELONY WARRANTS IS FACING NUMEROUS NEW CHARGES FOLLOWING A PURSUIT THAT STARTED IN DAKOTA COUNTY THAT ENDED WITH HIS CAPTURE IN SIOUX CITY EARLY FRIDAY EVENING.
EVENTS STARTED JUST AFTER 6PM WHEN DAKOTA COUNTY DEPUTIES INITIATED A PURSUIT OF 38 YEAR OLD DANIEL RYAN WENZEL WHO WAS DRIVING A SILVER BUICK CENTURY.
THE SUSPECT FLED INTO IOWA WHERE SIOUX CITY POLICE SAY HE BEGAN FIRING NUMEROUS ROUNDS AT THE PURSUING OFFICERS.
DEPUTIES OF THE,WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE, AND IOWA STATE PATROL TROOPERS ASSISTED IN THE APPREHENSION OF WENZEL IN THE 1700 BLOCK OF LEWIS BOULEVARD.
POLICE ARRESTED WENZEL ON THE FELONY WARRANTS FOR PAROLE VIOLATION AND 3RD OFFENSE DOMESTIC ASSAULT.
WENZEL HAS ALSO BEEN CHARGED WITH TWO COUNTS OF ATTEMPTED MURDER OF A PEACE OFFICER,POSSESSION OF A FIREARM BY A FELON, ELUDING, ASSAULT OF AN OFFICER WITH INTENT TO INJURE, ,INTENT TO MANUFACTURE OR DELIVER OVER FIVE GRAMS OF METH, FRAUDULENT USE OF REGISTRATION, RECKLESS DRIVING, AND OTHER COUNTS.
WENZEL IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $56,500 BOND..