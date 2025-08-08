VERMILLION MAN SENTENCED ON CHILD SEXUAL ASSAULT CHARGES

A VERMILLION, SOUTH DAKOTA MAN IS HEADED TO PRISON FOR 30 YEARS AFTER PLEADING GUILTY TO RAPING A MINOR AND SEXUALLY ABUSING ANOTHER CHILD.
CLAY COUNTY PROSECUTORS SAY 32-YEAR-OLD ROBERT SLACK WON’T BE ELIGIBLE FOR PAROLE UNTIL NOVEMBER 2054 UNDER SOUTH DAKOTA’S “TRUTH IN SENTENCING” LAW.
THE ABUSE INVOLVED TWO MINOR VICTIMS AND CAME TO LIGHT AFTER THEY REPORTED THE INCIDENTS LAST NOVEMBER.
CLAY COUNTY’S STATE’S ATTORNEY CALLED THE CRIMES A SEVERE VIOLATION OF THE BASIC MORAL DUTY TO PROTECT CHILDREN.