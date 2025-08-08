SEARCH FOR MISSING NEW JERSEY MAN CONTINUES

SIOUX CITY FIRE RESCUE PERSONNEL ARE CONTINUING THEIR SEARCH FOR A MISSING 47-YEAR-OLD NEW JERSEY MAN WHO MAY HAVE DROWNED IN THE MISSOURI RIVER.
THE MAN HAS BEEN MISSING SINCE AROUND 5 A.M. WEDNESDAY.
A VEHICLE THAT WAS RENTED BY THE MAN WAS PULLED FROM THE MISSOURI RIVER WEDNESDAY NIGHT, BUT THERE WAS NOBODY INSIDE.
POLICE HAD TRACED THE VEHICLE BY G-P-S TO THE CITY’S BOAT RAMP WHERE IT WAS LATER FOUND IN THE RIVER.
A FIRE RESCUE SPOKESMAN SAYS THEY WILL CONTINUE TO ROTATE SEARCH CREWS ON THE MISSOURI RIVER AT LEAST THROUGH SUNDAY.