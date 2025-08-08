SC SCHOOL BOARD SEEKS ADVISORY COMMITTEE VOLUNTEERS

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD IS SEEKING COMMUNITY VOLUNTEERS TO JOIN ITS SCHOOL IMPROVEMENT ADVISORY COMMITTEE.
DISTRICT SPOKESPERSON LESLIE HEYING SAYS THE COMMITTEE WORKS TO IDENTIFY AND RECOMMEND SOLUTIONS TO PROBLEMS FACING THE DISTRICT’S SCHOOL SYSTEM:
SHE SAYS THE COMMITTEE MEETS EVERY FEW WEEKS DURING THE SCHOOL YEAR:
HEYING SAYS IT’S ALSO A GOOD WAY TO LEARN ABOUT WHAT’S GOING ON IN THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT:
APPLICATIONS ARE DUE BY 5 PM ON FRIDAY, SEPTEMBER 5TH AS THE NEW SCHOOL YEAR BEGINS IN A COUPLE OF WEEKS:
APPLICATIONS ARE AVAILABLE ON THE DISTRICT’S WEBSITE AT SIOUXCITYSCHOOLS.ORG UNDER BOARD COMMITTEES.