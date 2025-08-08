BODY RECOVERED FROM MISSOURI RIVER NEAR BOAT RAMP

A BODY BELIEVED TO BE THAT OF A MISSING NEW JERSEY MAN WAS RECOVERED FROM THE MISSOURI RIVER LATE FRIDAY AFTERNOON.
SHORTLY AFTER 5PM,SIOUX CITY POLICE AND FIRE RESCUE PERSONNEL,RECOVERED THE BODY OF AN ADULT MALE FROM THE RIVER NEAR THE CITY BOAT RAMP AT 1280 LARSEN PARK ROAD..
THAT’S WHERE A MISSING 47-YEAR-OLD NEW JERSEY MAN WAS REPORTED MISSING AROUND 5AM WEDNESDAY MORNING.
AUTHORITIES LOCATED A RENTAL VEHICLE USED BY THE MISSING MAN SUBMERGED IN THE MISSOURI RIVER LATER THAT NIGHT.
NO BODY WAS FOUND INSIDE THE VEHICLE PROMPTING CONTINUED SEARCH EFFORTS ALONG THE RIVER.
THE IDENTITY OF THE DECEASED IS BEING WITHHELD PENDING NOTIFICATION OF NEXT OF KIN, AND THE BODY HAS BEEN TRANSPORTED TO THE IOWA MEDICAL EXAMINERS OFFICE FOR FORMAL IDENTIFICATION AND AUTOPSY TO DETERMINE THE CAUSE OF DEATH.
PRELIMINARY INVESTIGATIONS SHOW NO IMMEDIATE EVIDENCE OF TRAUMA OR FOUL PLAY, BUT THE INVESTIGATION REMAINS ONGOING.