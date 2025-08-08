Home Local News ANGELA BINO FOUND GUILTY OF 1ST DEGREE MURDER

ANGELA BINO FOUND GUILTY OF 1ST DEGREE MURDER

By
Woody Gottburg
-
29
A JUDGE HAS FOUND 61-YEAR-OLD ANGELA BINO OF SIOUX CITY GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER IN THE OCTOBER, 2023 SLAYING OF HER MOTHER, 77-YEAR-OLD SUZETTE OCCHIBONE OF SIOUX CITY.

BINO HAD WAIVED HER RIGHT TO A JURY TRIAL.

A SENTENCING DATE FOR ANGELA BINO HAS NOT BEEN SET.

BINO’S 34-YEAR-OLD DAUGHTER, JESSICA, HAD BEEN PREVIOUSLY FOUND GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER IN A SEPARATE BENCH TRIAL WITH A DIFFERENT JUDGE IN OCCHIBONE’S STABBING DEATH, AND WAS TO BE SENTENCED FRIDAY.

SHE HAS NOW REQUESTED A NEW TRIAL.

HER SENTENCING WAS CONTINUED UNTIL AUGUST 29TH, PENDING A RULING ON THE REQUEST.

