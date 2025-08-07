SAND TALKS ON NEED FOR BETTER IOWA WATER QUALITY

DEMOCRAT ROB SAND SAYS IOWANS ARE JUSTIFIABLY FRUSTRATED ABOUT WATER QUALITY ISSUES AND HE MIGHT CALL FOR NEW REGULATIONS IF HE’S ELECTED GOVERNOR — BUT SAYS HE’S INVESTIGATING THE ISSUE BEFORE RELEASING A WATER QUALITY PLAN.
SAND VISITED THE DES MOINES WATER WORKS THURSDAY MORNING:
EARLIER THIS WEEK, RESEARCHERS WHO WORKED ON A REPORT ABOUT WATER QUALITY AND NITRATES IN THE RACCOON AND DES MOINES RIVERS CALLED FOR REGULATIONS TO LIMIT RUN-OFF FROM AG LAND.
REPUBLICAN GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS REGULATION OF FARMING PRACTICES IS HARDLY EVER THE ANSWER TO WATER QUALITY ISSUES IN THE STATE.
SAND ISN’T RULING OUT REGULATIONS, BUT SAYS HE DOUBTS THERE’S A ONE-SIZE-FITS-ALL SOLUTION.
SAND IS THE ONLY DEMOCRAT CURRENTLY SERVING IN STATEWIDE OFFICE.
HE WAS ELECTED STATE AUDITOR IN 2018 AND REELECTED IN 2022.
Radio Iowa/Sand Campaign Photo