DECLARATION OF INDEPENDENCE TO BE READ AT LATHAM PARK

THE ANNUAL READING OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE WILL TAKE PLACE IN SIOUX CITY THIS SATURDAY AT LATHAM PARK LOCATED JUST OFF MORNINGSIDE AVENUE ALONG SOUTH LEMON STREET.
STATE REPRESENTATIVE BOB HENDERSON SAYS SEVERAL PEOPLE WILL TAKE PART IN READING THE FOUNDING DOCUMENT OF OUR COUNTRY AS IT WAS PRESENTED TO CITIZENS BACK IN 1776:
SOME OF THOSE ATTENDING WILL BE REPRESENTING THOSE WHO SIGNED THE DOCUMENT OR PLAYED A PART IN THE REVOLUTIONARY WAR AND WEARING PERIOD COSTUMES:
HENDERSON SAYS OTHER LOCAL GROUPS WILL ALSO BE TAKING PART IN THE PATRIOTIC EVENT:
DENNY “BIG DADDY” ANDERSON WILL BE MASTER OF CEREMONIES AT THE EVENT.
THE PROGRAM WILL BEGIN AT 5 PM, WITH REFRESHMENTS AVAILABLE FOR THOSE WHO ATTEND.