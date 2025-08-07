CARRIE JONES FOUND GUILTY IN DEATHS OF LAUREL, NEBRASKA RESIDENTS

A JURY HAS FOUND THE WIFE OF A MAN CONVICTED OF KILLING FOUR PEOPLE IN LAUREL, NEBRASKA BACK IN THE SUMMER OF 2022 GUILTY OF HER ROLE IN THOSE CRIMES.
46-YEAR-OLD CARRIE JONES, THE WIFE OF JASON JONES, WHO WAS CONVICTED OF MURDERING THOSE LAUREL RESIDENTS, WAS FOUND GUILTY BY A MADISON COUNTY JURY OF FIRST DEGREE MURDER, TAMPERING WITH EVIDENCE AND
ACCESSORY TO A FELONY.
HER TRIAL HAD BEEN MOVED FROM CEDAR COUNTY AFTER A JUDGE RULED IT WOULD BE DIFFICULT TO SEAT AN IMPARTIAL JURY THERE..
CARRIE JONES HAD CLAIMED THAT ONE OF THE VICTIMS, 86-YEAR-OLD GENE TWIFORD, HAD BEEN HARASSING HER.
PROSECUTORS SAY THAT WAS PART OF THE MOTIVE FOR THE MURDERS COMMITTED BY HER HUSBAND, JASON.
TWIFORD, HIS 85-YEAR-OLD WIFE JANET, AND THEIR 55-YEAR-OLD DAUGHTER DANA WERE FOUND SHOT TO DEATH AND THEIR HOME WAS SET ON FIRE..
THE 4TH VICTIM WHO LIVED TWO BLOCKS AWAY, 53-YEAR-OLD MICHELE EBLING WAS ALSO FOUND SHOT TO DEATH INSIDE HER HOME, WHICH WAS ALSO SET ON FIRE.
45-YEAR-OLD JASON JONES IS STILL AWAITING SENTENCING AFTER BEING FOUND GUILTY OF FOUR COUNTS OF FIRST-DEGREE MURDER AND TWO COUNTS OF SECOND-DEGREE ARSON LAST SEPTEMBER.
HE FACES LIFE IN PRISON AND COULD RECEIVE THE DEATH PENALTY.
