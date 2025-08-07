BIG LOTTERY WINNING TICKET BOUGHT IN VERMILLION

THE SOUTH DAKOTA LOTTERY’S WEDNESDAY DRAWINGS FEATURED THE STATE’S FIRST MULTI-STATE JACKPOT WINNER SINCE 2018.
A LOTTO AMERICA TICKET PURCHASED IN VERMILLION RESULTED IN AN ESTIMATED $4,010,000 JACKPOT WINNER.
THE WINNING TICKET WAS PURCHASED AT FREEDOM VALU CENTER IN VERMILLION WITH THE SELLING RETAILER RECEIVING A $10,000 RETAILER BONUS.
THE WINNING NUMBERS WERE 26, 29, 30, 33, 40 AND THE STAR BALL WAS 1.
IT’S SOUTH DAKOTA’S FIRST JACKPOT WINNER UNDER LOTTO AMERICA’S CURRENT FORMAT, WHICH WAS LAUNCHED IN NOVEMBER 2017.
THE WINNER WILL HAVE THE OPTION TO RECEIVE A ONE-TIME CASH PAYMENT OF $1,820,000 OR 30 GRADUATED ANNUITY PAYMENTS OVER THE COURSE OF 29 YEARS.
APPLICABLE FEDERAL INCOME TAXES WILL BE WITHHELD.
THE SOUTH DAKOTA LOTTERY ADVISES THE WINNER TO SIGN THE BACK OF THE TICKET IMMEDIATELY AND SPEAK TO A FINANCIAL ADVISER BEFORE CLAIMING THE PRIZE.
PLAYERS HAVE 180 DAYS AFTER THE DATE OF THE DRAWING TO CLAIM THEIR PRIZE.