VEHICLE RENTED BY MISSING MAN PULLED FROM MISSOURI RIVER

A VEHICLE THAT WAS RENTED BY A MISSING 47-YEAR-OLD MAN WAS PULLED FROM THE MISSOURI RIVER WEDNESDAY NIGHT, BUT THE PERSON WHO RENTED IT HAS NOT BEEN FOUND.
SIOUX CITY POLICE SAY THE MAN HAS BEEN MISSING SINCE AROUND 5 A.M. WEDNESDAY.
HIS NAME HAS NOT BEEN RELEASED.
SGT. TOM GILL SAYS POLICE FIRST TRACKED DOWN THE VEHICLE BY G-P-S AND TRACED IT TO THE CITY’S BOAT RAMP OFF OF HAMILTON BOULEVARD AND LARSEN PARK ROAD.
WHEN OFFICERS ARRIVED, THE VEHICLE WAS NOT VISIBLE AT THE RAMP, SO SIOUX CITY FIRE RESCUE THEN LAUNCHED A BOAT WITH SONAR TO SEARCH THE RIVER.
THE VEHICLE WAS LOCATED WEDNESDAY NIGHT AND PULLED FROM THE RIVER AROUND 9:30.
THE VEHICLE WAS NOT OCCUPIED.
THE INVESTIGATION INTO THE MISSING 47-YEAR-OLD IS CONTINUING.