REYNOLDS MAY USE NATIONAL GUARD FOR IMMIGRATION ENFORCEMENT

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS SHE IS WORKING OUT AN AGREEMENT TO DEPLOY THE IOWA NATIONAL GUARD TO HELP FEDERAL IMMIGRATION ENFORCEMENT EFFORTS IN THE STATE.
REYNOLDS SAYS SHE MET WITH HOMELAND SECURITY SECRETARY KRISTI NOEM, WHO APPROACHED STATES ASKING FOR HELP.
REYNOLDS SAYS THEY NEED TO SEE WHAT WOULD BE INVOLVED IN HELPING OUT.
REYNOLDS SAYS SHE IS WAITING TO HEAR BACK FROM THE SECRETARY OF DEFENSE BEFORE SHE PROVIDES INFORMATION ON HOW MANY TROOPS COULD BE DEPLOYED.
SOME 18-HUNDRED IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS ARE CURRENTLY DEPLOYED TO THE MIDDLE EAST.
