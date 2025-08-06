IOWA ATTORNEY GENERAL’S AIDE SAYS VICTIM’S ASSISTANCE HELP IS AVAILABLE STATEWIDE

SIOUX CITY HAD A SPECIAL GUEST DURING TUESDAY’S NATIONAL NIGHT OUT NEIGHBORHOOD GATHERING AT ST. JOHN LUTHERAN CHURCH AT 28TH AND JACKSON STREETS.
NATALIE LAMPLEY, THE RESOURCE COORDINATOR OF THE VICTIM’S ASSISTANCE DEPARTMENT OF THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE IN DES MOINES WAS MEETING AND GREETING LOCAL RESIDENTS:
ST. JOHN LUTHERAN HOSTS A NATIONAL NIGHT OUT EVENT EVERY YEAR, AND IT HAS BECOME THE BEST ATTENDED ONE IN THE CITY, SO LAMPLEY WAS ABLE TO MEET AND INTERACT WITH MANY LOCAL RESIDENTS THERE:
AND LAMPLEY SAYS THAT IS WHY IT’S IMPORTANT FOR THE STATE’S VICTIM’S ASSISTANCE DIVISION TO GET OUT TO MORE EVENTS LIKE THE NATIONAL NIGHT OUT TO MAKE MORE IOWANS AWARE OF THE HELP THAT’S AVAILABLE:
LAMPLEY SAYS THEY WERE ABLE TO ATTEND EIGHT EVENTS AROUND THE STATE TO PROMOTE THE VICTIM’S ASSISTANCE PROGRAM.