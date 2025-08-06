COUNTY SUPERVISORS APPROVE NUCLEAR FACILITY ZONING CHANGE

WOODBURY COUNTY SUPERVISORS GAVE FINAL APPROVAL TO THE LAST OF THREE READINGS TUESDAY REGARDING AMENDING THE COUNTY’S ZONING ORDINANCE TO INCLUDE NUCLEAR ENERGY FACILITIES, NUCLEAR WASTE STORAGE, AND RELATED USES.
MANY CITIZENS WEIGHED IN ON THE ISSUE BOTH FOR AND AGAINST IT.
ONE WHO SPOKE SAID IT APPEARED THE SUPERVISORS HAD ALREADY MADE UP THEIR MINDS NO MATTER WHAT INPUT THEY RECEIVED:
AMONG THE SUPPORTERS WAS A SPOKESMAN FOR BUILDING TRADE WORKERS IN WESTERN IOWA:
SUPERVISOR MARK NELSON SPOKE ABOUT HOW THERE ARE CONCERNS ABOUT LOSING MIDAMERICAN ENERGY’S LOCAL COAL FIRED ELECTRIC GENERATING PLANTS, SO THAT’S A REASON REZONING FOR NUCLEAR IS BEING CONSIDERED:
HE SAYS ON A DAILY BASIS, WIND AND SOLAR ENERGY ONLY CURRENTLY PROVIDE 20% OF ELECTRICAL POWER TO OUR REGION, AND SOLAR IS OFF THE GRID AT NIGHT AND WIND TURBINES ONLY GENERATE AROUND 50% OF THE TIME.
COUNTY OFFICIALS AGAIN SAID THAT THERE IS NO NUCLEAR ENERGY FACILITY TRYING TO COME INTO WOODBURY COUNTY AT THIS TIME, AND THAT THE ORDINANCE PROVIDES A FRAMEWORK TO REVIEW AN APPLICATION IF ONE IS EVER SUBMITTED.
KSCJ file photo