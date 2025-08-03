HINSON HOPES TO OVERTURN CALIFORNIA HOG RESTRICTIONS

IOWA CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON SAYS SHE’S CONFIDENT CONGRESS CAN ESSENTIALLY OVERRULE A U-S SUPREME COURT OPINION THAT UPHELD CALIFORNIA STANDARDS FOR PORK SOLD IN THAT STATE.
THE RULES REQUIRE PORK SOLD IN CALIFORNIA TO COME FROM THE OFFSPRING OF SOWS THAT HAD ENOUGH SPACE TO MOVE AND TURN AROUND. HINSON SAYS HER “SAVE OUR BACON ACT” WILL PUT A STOP TO THAT POLICY.
CALIF1 OC………AND FAMILIES.” :13
CALIFORNIA VOTERS APPROVED PROPOSITION 12 IN 2018 BY A LARGE MARGIN.
IN 2023, THE U.S. SUPREME COURT RULED CALIFORNIA’S ANIMAL WELFARE LAW DID NOT VIOLATE THE CONSTITUTION’S COMMERCE CLAUSE, BUT JUSTICE NEIL GORSUCH WROTE THAT IF PORK PRODUCERS BELIEVE IT CAUSES A MASSIVE DISRUPTION IN THEIR INDUSTRY, THEY CAN LOBBY CONGRESS TO INTERVENE.
CALIF2 OC……….EXACTLY THAT.” :11
HINSON SAYS THIS PARTICULAR LEGISLATIVE FIX IS NECESSARY.
CALIF3 OC……UP 41 PERCENT.” :20
CALIFORNIA’S RULES REQUIRE ABOUT 24 SQUARE FEET OF SPACE FOR EACH SOW.
SUPPORTERS SAY IT’S CRUEL AND INHUMANE TO CONFINE PREGNANT SOWS IN PENS THAT ARE SO SMALL THEY CANNOT TURN AROUND.
THE NATIONAL PORK PRODUCERS COUNCIL SAYS GESTATION STALLS ALLOW SOWS TO MOVE SIDE TO SIDE AND LIE DOWN, BUT NOT TO TURN AROUND AND POTENTIALLY CONTAMINATE HER WATER AND FOOD.
RADIO IOWA
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