IOWA JOBLESS RATE EDGES UP

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE WENT UP IN JUNE TO THREE-POINT-SEVEN PERCENT, MARKING THE FOURTH STRAIGHT MONTH OF A ONE-TENTH OF A POINT INCREASE.
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE NUMBER OF PEOPLE IN THE WORKFORCE ALSO WENT UP AGAIN.
WORKING3 OC……ARE ECONOMICALLY” :13
SHE SAYS THEY SAW A GROUP OF 39-HUNDRED IOWANS RETURN TO THE WORKFORCE IN JUNE.
WORKING4 OC……….LAST MONTH” ;11
IOWA BUSINESSES LOST 27-HUNDRED JOBS IN JUNE, MOSTLY IN THE PRIVATE SERVICE INDUSTRIES, AND LOSSES WERE PARTIALLY OFFSET BY GAINS IN HEALTH CARE AND CONSTRUCTION.
TOWNSEND SAYS IOWA CONTINUES TO BE IN A GOOD SITUATION.
WORKING5 OC……GOOD SIGN AS WELL” :18
THE U-S UNEMPLOYMENT RATE DECREASED TO FOUR-POINT-ONE- PERCENT IN JUNE.
RADIO IOWA