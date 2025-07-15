BOWMAN BOOK LAUNCH TAKES PLACE TUESDAY NIGHT IN LE MARS

A LAUNCH PARTY IS BEING HELD TUESDAY NIGHT IN LE MARS FOR A NEW BOOK BY THE LATE JUDY BOWMAN, WHO WAS A LOCAL JOURNALIST AND THE 25-YEAR ADMINISTRATOR OF THE PLYMOUTH COUNTY HISTORICAL MUSEUM.
BOWMAN’S FRIEND, JUDY STOKESBERRY, SAYS THE BOOK IS CALLED “DOWN AT DALTON.”
THE TITLE OF THE BOOK COMES FROM THE FORMER TOWN OF DALTON, WHICH IS NOW A GHOST TOWN ALSO KNOWN AS WEST LE MARS, WHERE BOWMAN OWNED AN ACREAGE.
DALTON1 OC……DIED OUT. :19
SHE SAYS THE BOOK IS A COMPILATION OF 42 OF BOWMAN’S COLUMNS THAT SHE WROTE FOR THE MESSENGER, THE NEWSLETTER THAT BOWMAN OWNED THAT PRINTED THE NEWS FROM THE COURTHOUSE;
STOKESBERRY SAYS THE LAST CHAPTER OF THE BOOK WAS TRANSCRIBED IN THE FINAL DAYS OF BOWMAN’S LIFE.
DALTON2 OC…….”CONSIDERED MIRACLES” ;20
PROFITS FROM BOOK SALES WILL GO TO THE WET NOSE ANIMAL RESCUE IN LE MARS, WHICH WAS FOUNDED BY BOWMAN, WHO LOVED ANIMALS.
THE BOOK LAUNCH WILL RUN FROM 5 TO 7 PM AT LALLY’S EASTSIDE RESTAURANT IN LE MARS.
File photo of Plymouth County Historical Museum