OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SIOUX FALLS

SOUTH DAKOTA’S DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION, AT THE REQUEST OF SIOUX FALLS POLICE, IS INVESTIGATING AN OFFICER INVOLVED SHOOTING THAT OCCURRED MONDAY NIGHT (JULY 7) IN SIOUX FALLS.
THE INCIDENT OCCURRED WHEN THE SIOUX FALLS POLICE VIOLENT CRIMES UNIT CONTACTED 24-YEAR-OLD DEONDRE GENE BLACKHAWK IN THE 100 BLOCK OF SOUTH GARFIELD AVENUE.
THE SUSPECT WAS WANTED ON MULTIPLE WARRANTS ON BURGLARY AND DRUG CHARGES.
HE WAS IDENTIFIED AS A SUSPECT IN AN AGGRAVATED ASSAULT ON SUNDAY, JULY 5TH, IN SIOUX FALLS WHEN A FEMALE WAS SHOT.
ON MONDAY NIGHT, BLACKHAWK FLED FROM OFFICERS ON FOOT AND FIRED A HANDGUN AT THE THREE OFFICERS. THE OFFICERS RETURNED FIRE, STRIKING THE DEFENDANT MULTIPLE TIMES.
HE REMAINS AT A LOCAL HOSPITAL.
THE POLICE OFFICERS WERE NOT INJURED, AND THE WEAPON BLACKHAWK WAS CARRYING WAS RECOVERED AT THE SCENE BY DCI.
THIS WAS THE FIFTH OFFICER INVOLVED SHOOTING IN SOUTH DAKOTA THIS YEAR.