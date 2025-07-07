SC POLICE SAY FEWER FIREWORKS COMPLAINTS REPORTED THIS JULY 4TH HOLIDAY

SIOUX CITY RESIDENTS OVERALL DID A DECENT JOB IN FOLLOWING IOWA’S NEW FIREWORKS LAW.
CITY POLICE SGT. TOM GILL SAYS OFFICERS RESPONDED TO FEWER COMPLAINT CALLS THAN IN RECENT YEARS:
FWCALL1 OC……PARKING RAMP. :20
RESIDENTS ARE NOT ALLOWED TO DISCHARGE FIREWORKS ON CITY OWNED PROPERTY:
FWCALL2 OC…….FOR THAT VIOLATION. :11
SGT. GILL SAYS OTHER THAN THAT, OFFICERS WEREN’T ASKED TO RESPOND TO MANY OTHER FIREWORKS RELATED CALLS:
FWCALL3 OC………WARNING FOR THAT. :23
GILL SAYS HE IS NOT AWARE OF ANY SERIOUS INJURIES RELATED TO FIREWORKS BEING REPORTED LOCALLY.