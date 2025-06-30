SAND TO CAMPAIGN IN NW IOWA THIS WEEK

STATE AUDITOR AND DEMOCRATIC CANDIDATE FOR GOVERNOR ROB SAND WILL BE MAKING 14 CAMPAIGN STOPS IN NORTHWEST IOWA THIS WEEK.
HE LAUNCHED A 100 TOWN HALL TOUR OF THE STATE LAST WEEK, ASKING THE FIRST TWO CROWDS IN CENTRAL IOWA TO SING “AMERICA THE BEAUTIFUL” TOGETHER.
SAND SAYS IT’S A UNIFYING EXERCISE AT A TIME WHEN POLITICS SEEMS UNHEALTHY.
SAND27 OC………ON BOTH SIDES.” ;06
ON TUESDAY, SAND IS SCHEDULED TO BE IN OSCEOLA, LYON, SIOUX, PLYMOUTH, CHEROKEE AND O’BRIEN COUNITES.
HIS LE MARS STOP IN PLYMOUTH COUNTY IS SET FOR 3:45 P.M. AT THE WELLS VISITOR CENTER AND ICE CREAM PARLOR.
WEDNESDAY, SAND’S TOWN HALLS ARE IN CLAY, BUENA VISTA, POCAHONTAS AND PALO ALTO COUNTIES.