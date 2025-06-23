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WHITSON LAUNCH DELAYED AGAIN

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Woody Gottburg
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Expedition 48-49 backup crew member Peggy Whitson of NASA poses for a photograph as the Soyuz MS-01 spacecraft is rolled out by train to the launch pad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Monday, July 4, 2016. NASA astronaut Kate Rubins, cosmonaut Anatoly Ivanishin of the Russian space agency Roscosmos, and astronaut Takuya Onishi of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) will launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan the morning of July 7, Kazakh time (July 6 Eastern time.) All three will spend approximately four months on the orbital complex, returning to Earth in October. Photo Credit: (NASA/Bill Ingalls)

IT WILL BE EVEN LONGER NOW FOR ASTRONAUT PEGGY WHITSON OF IOWA AND HER AXIOM 4 SPACE CREW TO BE LAUNCHED ON A MISSION TO THE INTERNATIONAL SPACE STATION.

NASA, AXIOM SPACE, AND SPACEX SAY THEY DECIDED TO STAND DOWN FROM A LAUNCH SUNDAY MORNING FROM THE KENNEDY SPACE CENTER.

A NASA SPOKESPERSON SAYS THEY NEED MORE TIME TO EVALUATE SPACE STATION OPERATIONS AFTER RECENT REPAIR WORK IN THE REAR SEGMENT OF THE ORBITAL LABORATORY’S SERVICE MODULE.

WHITSON AND HER THREE FELLOW ASTRONAUTS FROM INDIA, POLAND, AND HUNGARY REMAIN QUARANTINED IN FLORIDA.

THIS WILL BE THE FIFTH SPACE MISSION FOR WHITSON.

A NEW LAUNCH DATE WILL NOW BE DECIDED IN THE COMING DAYS.

FILE PHOTO

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