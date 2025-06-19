IOWA JOBLESS RATE EDGES UP SLIGHTLY

IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THE STATE UNEMPLOYMENT RATE INCREASED AGAIN SLIGHTLY IN MAY AS MORE PEOPLE STARTING LOOKING FOR A JOB
NEWJOB1 OC…….DAY OF THE WEEK” :14
THE UNEMPLOYMENT RATE WAS THREE-POINT- SIX PERCENT IN MAY.
THERE HAVE BEEN CONTINUED LAYOFFS IN MANUFACTURING, WHICH IS DOWN 84-HUNDRED JOBS THIS YEAR AND IN THE PROFESSIONAL AND BUSINESS SERVICE, AND FINANCIAL INDUSTRIES.
TOWNSEND SAYS THE IOWA ECONOMY IS STILL DOING WELL.
NEWJOB2 OC……..RELATIVELY QUICKLY” :22
TOWNSEND SAYS THOSE COMING BACK INTO THE JOB MARKET RECENTLY HAVE BEEN MAINLY WOMEN.
NEWJOB3 OC…….MAY BE” :10
SHE SAYS THE LABOR MARKET CAN HANDLE PEOPLE COMING BACK TO WORK, AND THOSE WHO HAVE LOST A JOB.
NEWJOB4 OC……TO GIVE THEM” :15
TOWNSEND SAYS IOWA HAS A LABOR PARTICIPATION RATE THAT’S FIVE POINTS HIGHER THAN THE NATIONAL RATE, AND ALSO HIGHER THAN OTHER STATES WHICH HAVE A LOWER UNEMPLOYMENT RATE.
RADIO IOWA