ONE INJURED IN SIOUX CITY APARTMENT FIRE

ONE PERSON WAS INJURED MONDAY AFTERNOON FOLLOWING A FIRE AT THE PHEASANT ACRES APARTMENTS.LOCATED AT 3640 INDIAN HILLS DRIVE ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.
SIOUX CITY FIRE RESCUE UNITS WERE DISPATCHED AROUND 2:15PM AND FOUND SMOKE COMING FROM A 3RD STORY APARTMENT.
A RESIDENT WAS LOCATED AT A 3RD STORY WINDOW AND WAS UNABLE TO EXIT ON THEIR OWN.
FIRE CREWS USED A GROUND LADDER TO RESCUE THE VICTIM FROM THE APARTMENT AND TRANSPORTED THAT VICTIM TO MERCYONE MEDICAL CENTER WITH NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
OFFICIALS SAY THE FIRE WAS CONTAINED TO THE ONE APARTMENT, WITH MINOR SMOKE DAMAGE TO A PORTION
OF THE SECOND FLOOR.
ALL OTHER APARTMENTS ARE STILL HABITABLE.
THE CAUSE OF THE FIRE IS STILL UNDER INVESTIGATION.