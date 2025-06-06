AREA FIRE DEPARTMENTS ARE RESPONDING TO A STRUCTURE FIRE AT CIMMARINA BOATS IN DAKOTA CITY THIS MORNING. FIRE CHIEF CLINT RASMUSSEN SAYS THE CALL CAME IN AT 5 A.M. AS THE FIRE WAS THROUGH THE ROOF.
HE SAYS THE FIRE IS CUURENLTY UNDER CONTROL AND FIREFIGHTERS FROM DAKOTA CITY, SOUTH SIOUX CITY AND HOMER ARE MONITORING HOT SPOTS AT THIS TIME.
THE NEBRASKA STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE WILL HANDLE THE INVESTIGATION INTO THE CAUSE OF THE BLAZE. RASMUSSEN SAYS THERE IS A LOT OF ROOF DAMAGE. NO ONE WAS THERE AT THE TIME AND NO FIREFIGHTERS WERE INJURED.
MOTORISTS ARE ENCOURAGED TO AVOID THE AREA.