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SUMMER READING PROGRAMS BEGIN AT SC PUBLIC LIBRARIES

By
Woody Gottburg
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AS SCHOOLS BEGIN TO DISMISS FOR THE SUMMER, THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY IS LAUNCHING ITS SUMMER READING PROGRAMS AND ACTIVITIES.

LIBRARY YOUTH SERVICES COORDINATOR CAROL HARDER SAYS THERE ARE A LOT OF ACTIVITIES PLANNED:

READING7 OC……..SCAVENGER HUNTS. :20

THE PROGRAM RUNS FROM JUNE 1ST THROUGH JULY 31ST AND ACTIVITIES ARE FREE FOR YOUNG READERS TO COME IN AND BEGIN TAKING PART:

READING8 OC…… OTHER PRIZES. :24

NEXT MONDAY, JUNE 9TH, FROM 2-4 PM THE AALFS DOWNTOWN LIBRARY WILL HOLD A SUMMER READING CELEBRATION.

ATTENDEES CAN CREATE A GAME-THEMED TERRARIUM, CREATE A CHARACTER TO ADD TO THE MURAL WINDOW, AND SHOW OFF THEIR MOVES AND VOICES AT THE FAMILY KARAOKE DANCE PARTY.

THEY CAN ALSO PARTICIPATE IN A SCAVENGER HUNT.

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