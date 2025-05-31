ERNST PRESSED ON MEDICAID CUTS AT TOWN HALL

SENATOR JONI ERNST HELD HER FIRST IN-PERSON TOWN HALL MEETING OF THE YEAR AND MANY IN THE CROWD IN PARKERSBURG RAISED CONCERNS ABOUT THE “BIG BEAUTIFUL BILL” THAT PASSED THE HOUSE AND IS UNDER CONSIDERATION IN THE U-S SENATE.
THE CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE ESTIMATES THE BILL WOULD CUT OVER 700 BILLION DOLLARS FROM MEDICAID OVER THE NEXT TEN YEARS.
ERNST SAID THE GOAL IS TO MAKE SURE PEOPLE WHO ARE NOT ELIGIBLE FOR MEDICAID BENEFITS AREN’T GETTING THEM.
MEDICAID00 OC…….ARE ELIGIBLE FOR MEDICAID. :19
PEOPLE IN THE AUDIENCE BEGAN SHOUTING, AND ONE YELLED THAT PEOPLE ARE DOING TO DIE. ERNST RESPONDED:
MEDICAID11 OC……..FOR HEAVEN’S SAKES.” :22
ERNST SAYS REPUBLICANS INTEND TO RETURN TO THE ORIGINAL RULES FOR MEDICAID.
SHE SAYS SHE AGREES WITH MOST OF THE HOUSE PROVISIONS ON MEDICAID, BUT DID NOT COMMENT FRIDAY ON THE SECTION OF THE BILL THAT WOULD ESTABLISH WORK REQUIREMENTS FOR ABLE BODIED MEDICAID RECIPIENTS.
RADIO IOWA
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