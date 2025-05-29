PILLEN TO SEEK 2ND TERM AS NEBRASKA GOVERNOR

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS LAUNCHED HIS RE-ELECTION CAMPAIGN.
THE CAMPAIGN RELEASED A VIDEO WITH A MUSIC BED UNDERNEATH IT ANNOUNCING THE GOVERNOR’S DECISION TO SEEK RE-ELECTION:
PILLEN14 OC…JUST THAT. ;08
PILLEN WENT ON TO TALK ABOUT HOW THE NEBRASKA ECONOMY HAS IMPROVED IN HIS FIRST TERM:
PILLEN15 OC……NOT DONE YET. :15
PILLEN ALSO STATED NEBRASKA’S SUCCESS IN THE FIGHT AGAINST THE WOKE AGENDA:
PILLEN16 OC……HOW FAR YOU GO. :17
PILLEN ALSO PROMISES TO CONTINUE FIGHTING ALONGSIDE PRESIDENT TRUMP IF HE IS RE-ELECTED..